De acuerdo al nuevo Índice de Ventas Minoristas Pyme, elaborado por la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (Came), las transacciones de las pequeñas y medianas empresas volvieron a caer en noviembre.

La baja fue del 4,1% en comparación noviembre de 2024, y de 9,1% en relación con octubre.

No obstante, a pesar de la tendencia negativa consolidada desde mayo, en el acumulado del año se registra una mejora de 3,4% contra el mismo período del año anterior.

El único sector que el mes pasado tuvo un crecimiento interanual fue Farmacia, con una suba del 1,8%.

