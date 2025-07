De acuerdo al relevamiento de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (Came), la situación económica de los comercios, el 58,3% de los encuestados expresó que su situación se mantuvo estable respecto al año pasado, mientras que un 27,5% sostuvo que empeoró. Sin embargo, el informe resalta que cerca del 50% de los comerciantes cree que la situación de su negocio mejorará en 2025, mientras que sólo un 7,8% espera un panorama peor.

La recuperación en ciertos rubros se dio de forma concreta, impulsada por las compras vinculadas al Día del Padre y el cobro del medio aguinaldo. Algunos de los sectores que más crecieron fueron equipos periféricos y celulares (9,7%), electrodomésticos (5,8%), cosmética (4,6%) y calzado (0,6%).

No obstante, la Came advirtió que “estos incrementos no alcanzaron para cambiar la tendencia general, que continúa marcada por la fragilidad del consumo”.