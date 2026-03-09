Cayeron las ventas minoristas en Mar del Plata durante febrero: "La temporada fue peor que la anterior"
El Departamento de Estudios Sociales y Económicos (DESE) de la Unión del Comercio, la Industria y la Producción (UCIP) elaboró un nuevo informe sobre resultados de ventas y percepciones sobre la actividad económica del sector comercial de La Feliz. En unidades físicas vendidas el mes pasado, se constató una caída interanual del 4 %. A nivel intermensual, la baja fue del 6,1 %.
Con una merma en las ventas del 4 % en febrero, Mar del Plata concluyó una temporada de verano “peor que la anterior”, de acuerdo a lo informado por la Unión del Comercio, la Industria y la Producción (UCIP).
La caída mantiene la tendencia de enero, cuando se había registrado un descenso del 6,4 % en las ventas. De esta manera, la UCIP alertó que la época estival de 2026 fue “peor que la anterior”.
“Los comerciantes nos indican de diversas maneras la pérdida de poder adquisitivo como causa de la caída de consumo, aunque las frases que más se escuchan se reducen simplemente a ‘no hay plata’ y a ‘la gente compra lo básico’”, aseveró el titular de la cámara empresaria marplatense, Blas Taladrid.
