Las ventas minoristas pyme registraron un brusco descenso interanual del 3,8% durante julio, según señaló en un informe la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (Came).

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En el análisis por rubros, seis de las siete actividades relevadas mostraron retrocesos en la comparación interanual. La mayor caída fue en "Textil e indumentaria" (-5,6%). Le siguieron "Bazar, decoración, textiles para el hogar y muebles" (-5,5%), "Alimentos y bebidas" (-5,4%), "Perfumería" (-4,5%), Calzado y Marroquinería (-3,5%) y "Farmacia" (-1,6%)., La única excepción positiva se registró en "Ferretería, materiales eléctricos y materiales para la construcción" que tuvo un crecimiento del 1%.

De acuerdo a Came, la caída en la medición interanual "obedeció al agotamiento de la liquidez extraordinaria aportada por el aguinaldo en el mes anterior" combinada "con la mayor incidencia de las tarifas de servicios invernales sobre el presupuesto familiar".

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