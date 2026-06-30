Tras la realización de diecisiete allanamientos simultáneos, dos de ellos en penales bonaerenses, encabezados por la DDI Trenque Lauquen, hubo catorce detenidos y se secuestró droga, armas, dinero, vehículos y dispositivos electrónicos.

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El procedimiento, bajo intervención del Juzgado Federal de Pehuajó a cargo del juez Héctor Andrés Heim, permitió incautar 985,8 gramos de cocaína, 1.635,39 gramos de marihuana, una pistola Beretta calibre .22 con municiones, dinero en efectivo por $4.091.100 y USD 20, además de 31 celulares, cuatro balanzas de precisión, una tablet y una notebook, entre otros elementos.

Entre los detenidos figuran los señalados como líderes de la organización, de 50 y 47 años de edad. También fueron arrestados ocho mujeres y cuatro hombres.

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La investigación se inició en mayo de 2025 y ubicó a la banda operando con traslados mediante "mulas" por el corredor de la Ruta Nacional 5 y distribución de cocaína y marihuana en Carlos Casares, Pehuajó y el Partido de La Costa, con movimientos de dinero a través de billeteras virtuales.

Según la investigación, parte de la coordinación se realizaba desde las unidades penitenciarias N° 30 de General Alvear y N° 39 de Ituzaingó, además de domicilios utilizados para las maniobras.

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En el marco de las tareas, el personal de la DDI siguió un colectivo de larga distancia que llegaba desde el barrio porteño de Liniers, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

En la terminal de ómnibus de Carlos Casares, los investigadores interceptaron a dos mujeres cuando una de ellas descendió y fue esperada por la otra en una moto. En ese momento, se secuestró cocaína, un celular y el vehículo, detallaron a este medio.

Con esos elementos y las medidas judicializadas, el magistrado ordenó los allanamientos que se concretaron este 29 de junio, indicaron las fuentes de la investigación a Infobae. Además de la droga, los detectives incautaron un aire comprimido Fox con municiones, documentación, chips, un DVR y un pendrive, junto con vehículos: un Citroen C4, un Chevrolet Agile sin dominio colocado, un Fiat 147, una moto Yamaha FZ y una camioneta Renault Express.