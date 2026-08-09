Trenque Lauquen
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Pese a los incumplimientos del pasado, una empresa de Cristóbal López se quedó con la concesión de un tramo de Ruta 9
Kicillof en Trenque Lauquen y Pellegrini: inauguró un Centro Comunitario de Salud Mental y una Casa de la Provincia
Kicillof desembarca en Trenque Lauquen para inaugurar un centro de salud mental y entregar casi 500 escrituras
La Ruta Nacional 5 pasó a manos privadas: quién se hará cargo de la concesión durante los próximos 20 años
Cayó banda narco dirigida desde la cárcel que enviaba "mulas" en micros por el corredor de la Ruta Nacional 5
En Trenque Lauquen, un vecino propuso al Concejo eximir del pago de estacionamiento medido a mayores de 80 años
Rechazo en Diputados al debate sobre fondos municipales: "Le dieron la espalda a más de 90 intendentes", criticó Miranda
Desde Trenque Lauquen, Lautaro Morán reflexionó sobre el periodismo del interior y el de las grandes ciudades
“La radio tiene una magia especial”: la mirada de un histórico locutor del interior en el Día del Periodista
La periodista que marcó una época en el oeste bonaerense recordó sus años en Canal 12 a 56 años de su creación
Trenque Lauquen: Fuerza Patria presentó un proyecto para crear un plan integral para personas en situación de calle
Trenque Lauquen: Canal 12 quedó sin director y crece la incertidumbre entre los trabajadores de la TV Pública Regional
El Ejército traslada vehículos de guerra a La Pampa y piden precaución a bonaerenses que circulen por la Ruta 5
Trenque Lauquen: una simple perfumería de barrio buscó un empleado y generó largas filas de aspirantes
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