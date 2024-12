El mandatario de General Pueyrredón, Guillermo Montenegro, se refirió a la detención del delincuente que para robar un comercio le pegó un terrible piedrazo a la empleada causándole un traumatismo de cráneo.

Imágenes sensibles del momento del robo:

La violenta secuencia sucedió el sábado pasado cuando el hombre ingresó al comercio y le dijo a la empleada:

-¿Tenés un cepillo para darme?

-No, disculpá, no soy la dueña, no te puedo dar.

El acusado se fue, pero enseguida volvió con una piedra que le arrojó a la mujer de 47 años. Finalmente, cruzó del lado del mostrador y se llevó efectivo y un celular. La empleada sufrió traumatismo de cráneo y se encuentra internada en el Hospital Interzonal.

En este contexto, Guillermo Montenegro, salió con declaraciones agresivas tras la detención:

“Acaban de atrapar a este hijo de puta que le pegó un piedrazo a una empleada para robarle. Este chorro es un supuesto “situación de calle”. ¿Qué tienen para decir ahora Myriam Bregman, Nicolás del Caño, Juan Grabois y el resto de los progres? Harto me tienen poniendo trabas”

“Me denunciaron y presentaron habeas corpus en mi contra por combatir a estos violentos. Los defienden diciendo que son pobres. Acá está la prueba: no son pobres. Son chorros y violentos. Ahora hay uno menos, y lo festejo”.