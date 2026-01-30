El sujeto aprehendido en la localidad de Tolosa está acusado de sustraer una veintena de caños de bronce de medidores de gas en distintos domicilios de la zona.

El hecho se originó tras un llamado al 911 que alertaba sobre un robo en calle 531 entre 2 bis y 3. Al llegar al lugar, efectivos de la Comisaría Sexta se entrevistaron con un vecino, propietario de una vivienda de la cuadra.

La víctima denunció el faltante de caños del medidor de gas y advirtió que otras casas cercanas presentaban la misma situación.

A partir de ello, los uniformados realizaron un rastrillaje y, en la zona de calle 531 entre 4 y 5, observaron a un sujeto merodeando cabinas de gas con una bolsa en su poder.

Tras identificarlo y requisarlo, encontraron en su interior 25 recortes de caños de bronce utilizados en conexiones domiciliarias de gas.

Posteriormente, se constató que numerosas cabinas habían sido violentadas en el perímetro comprendido entre calles 1 y 7 y de 528 a 532, por lo que se procedió a la aprehensión del sospechoso y al secuestro de los elementos sustraídos.

El detenido, de 20 años, se encuentra en situación de calle. La causa fue caratulada como “Robo” e interviene la fiscalía en turno, a cargo del fiscal Álvaro Garganta, que avaló el procedimiento policial.