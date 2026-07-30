La investigación por el intento de robo en la casa de Daniel Scioli, en Villa La Ñata, partido de Tigre, sumó un nuevo avance con la detención del tercer sospechoso, un joven de 19 años que fue identificado luego de cometer un insólito error durante la fuga: pidió la clave del wifi en una guardería náutica ubicada a pocas cuadras de la vivienda del funcionario.

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El arresto se concretó este miércoles en Ensenada, en el marco de una serie de allanamientos ordenados por el fiscal Cosme Iribarren, quien continúa con la investigación para dar con un cuarto integrante de la banda.

Según la reconstrucción de los investigadores, el detenido fue el único de los delincuentes que no logró subir al Peugeot 207 blanco utilizado para escapar. Mientras dos de sus cómplices huyeron en el vehículo, él quedó rezagado y escapó a pie.

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Las cámaras de seguridad registraron parte de su recorrido. Durante la fuga ingresó a una guardería náutica y solicitó la contraseña del wifi para conectarse a internet. Ese dato permitió a los investigadores avanzar sobre distintos domicilios vinculados al sospechoso hasta localizarlo y detenerlo.

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Ya son tres los detenidos

Con esta captura ya son tres los acusados detenidos por el intento de asalto.

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Entre ellos se encuentra Braian Orona, ex efectivo de la Policía Bonaerense que años atrás integró la custodia personal de Scioli y que, según la investigación, habría sido quien aportó información clave sobre los movimientos y el sistema de acceso a la propiedad. También permanece detenido el hombre señalado como conductor del Peugeot 207 utilizado durante el hecho.

La Justicia ahora buscará determinar el grado de participación de cada uno mediante el peritaje de los teléfonos celulares secuestrados durante los procedimientos.

El intento de robo en Villa La Ñata

Como informó oportunamente LANOTICIA1.COM, el intento de robo ocurrió durante la madrugada del miércoles 22 de julio, cuando al menos cuatro delincuentes armados llegaron hasta la vivienda de Scioli, donde el actual secretario de Turismo, Ambiente y Deportes de la Nación se encontraba descansando.

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Los investigadores sostienen que los asaltantes conocían la ubicación del mecanismo que permitía abrir el portón de ingreso, lo que les permitió acceder rápidamente al predio. Sin embargo, antes de llegar a la vivienda principal fueron detectados por los custodios.

Cuando los agentes les dieron la voz de alto, uno de los delincuentes respondió apuntando con una pistola calibre 9 milímetros. Aunque llegaron a quedar momentáneamente dentro del terreno, no lograron ingresar a la casa y finalmente escaparon.

La causa continúa en manos de la UFI de Benavídez, que ahora intenta localizar al cuarto integrante de la banda y determinar si el objetivo era únicamente un robo o si existía otro plan detrás del ingreso a la propiedad.