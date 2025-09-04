El Senado ratificó la Ley de Emergencia en Discapacidad, al aprobarse la insistencia de la norma por 63 votos y quedar rechazado el veto total del presidente Javier Milei. La última vez que sucedió fue hace 22 años.

Solamente votaron en contra de la insistencia de la Ley, 6 de los 7 integrantes de La Libertad Avanza, con un ausente. Ninguno del bloque oficialista hizo uso de la palabra. Sólo habló la cordobesa Carmen Álvarez Rivero, del PRO.

Qué establece la ley

Declara la emergencia en discapacidad en todo el territorio nacional hasta el 31 de diciembre de 2026, inclusive.

Financiamiento adecuado y sostenible de las pensiones no contributivas por discapacidad

Compensación arancelaria y la actualización del valor de los aranceles del Sistema de Prestaciones Básicas de Atención Integral

Financiamiento adecuado y sostenible del funcionamiento de la Agencia Nacional de Discapacidad

Disponer mecanismos institucionales de diálogo y consultas estrechas con las personas con discapacidad, a través de las organizaciones que los representan y “otras medidas que acuerde el Poder Ejecutivo Nacional con el Consejo Federal de Discapacidad”.

Asimismo se faculta al Poder Ejecutivo “a otorgar una pensión inembargable a toda persona sin suficientes recursos propios, no amparada por un régimen de previsión, de 70 o más años de edad o con discapacidad que cuente con el Certificado Único de Discapacidad (CUD)”.

