La secuencia comenzó el 2 de febrero, cuando efectivos de la Dirección Departamental de Investigaciones (DDI) La Matanza observaron en la intersección de Joaquín del Pino y Rosas a un hombre que forcejeaba con una mujer.

Ads

Al advertir la presencia policial, el sospechoso escapó y abordó una motocicleta Honda roja en la que lo esperaba otro individuo. La fuga se extendió apenas unos metros: la moto impactó contra un móvil policial y ambos ocupantes cayeron.

Tras un forcejeo, los agentes lograron reducir a uno de ellos, identificado como Cristian Leonel Maidana, de 23 años. El segundo involucrado consiguió escapar del lugar.

Ads

El complice de Iceman detenido. FOTO: Infobae

Durante las pericias, el personal policial secuestró dos teléfonos celulares y la víctima reconoció uno de los dispositivos como propio. La causa quedó en manos de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio Descentralizada N°1 de Gregorio de Laferrere, a cargo del fiscal Fernando Garete, quien dispuso la aprehensión de Maidana y ordenó profundizar la investigación para dar con el prófugo.

Identificación del prófugo y allanamiento

A partir del análisis de cámaras de seguridad y otros elementos probatorios, los investigadores identificaron al segundo sospechoso como Alexis Alejandro González, alias “Iceman”.

Ads

Con una orden judicial, la DDI realizó un allanamiento en su domicilio en la localidad de González Catán.

Según informaron fuentes policiales, al llegar al lugar los efectivos encontraron resistencia por parte de una mujer que intentó impedir el ingreso con el argumento de que su hijo con discapacidad se encontraba en una silla de ruedas dentro de la vivienda. Sin embargo, los agentes constataron que en la silla se ocultaban objetos de interés para la causa.

Escondido en un freezer

Durante la inspección del inmueble, los policías localizaron a González oculto dentro de un freezer. El hombre presentaba signos compatibles con hipotermia, por lo que fue asistido por personal médico antes de quedar formalmente detenido.

Ads

En el procedimiento se secuestraron una pistola Hi Power Detective con once municiones, dos cargadores, un chaleco táctico, una pistolera, varios teléfonos celulares de alta gama y prendas de vestir que habrían sido utilizadas durante el hecho investigado.

El sospechoso arrestado tras haber sido descubierto en el refrigerador de su casa. FOTO: Infobae

Situación judicial

González registra antecedentes penales por abuso sexual, robo y violencia familiar, con causas abiertas en distintos juzgados bonaerenses.

La causa fue caratulada como robo agravado y ambos detenidos permanecen a disposición de la fiscalía interviniente, que continúa con la investigación para determinar si podrían estar vinculados con otros hechos similares en la zona.echos delictivos en la zona.

FUENTE: Infobae