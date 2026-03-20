Todo comenzó cuando un vecino del barrio Las Casuarinas, en el partido de Luján, encendió la alerta al advertir una situación sospechosa frente a su vivienda este miércoles, cerca de las 11 de la mañana.

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Según relató, un Peugeot modelo 208 con tres hombres a bordo, recorría la zona ofreciendo supuestos trabajos de asfaltado para mejorar las calles del barrio. Los individuos descendieron del vehículo con mamelucos naranjas y llamaron en su domicilio para ofrecer el servicio, pero la sospecha se encendió.

Tras ese episodio, el auto sospechoso abandonó el barrio, tomó la Autovía 7 y se dirigió en sentido a San Andrés de Giles.

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Fuentes policiales confirmaron a El Civismo que en la ciudad de San Andrés de Giles seis sujetos fueron detenidos cuando intentaban desplegar una maniobra similar. Los individuos, oriundos de Lomas de Zamora y Almirante Brown, ya habían pasado por Luján, donde tres de ellos habían intentado concretar lo que sería estafas o incluso un asalto sin éxito.

En Giles, dieron con el 206 y con un Ford modelo Focus, con otros tres sujetos vestidos como supuestos trabajadores que intentaron ingresar a distintas empresas ubicadas sobre la vieja traza de la Ruta 7 y en la avenida San Andrés.

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La modalidad consistía en ingresar bajo la apariencia de obreros, ofrecer trabajos de refacción y, mediante engaños o incluso amenazas, exigir sumas de dinero por adelantado. En algunos casos, no se descartaba el uso de la fuerza para concretar los ilícitos.

El operativo que permitió frustrar estas maniobras se activó a partir de una alerta emitido por el área Seguridad del Municipio de Luján, que fue recepcionada por el Centro de Monitoreo Municipal de San Andrés de Giles.

A través de las cámaras de vigilancia, se logró identificar los vehículos involucrados y establecer su presencia en esa ciudad. De inmediato, se desplegó un operativo con móviles policiales y personal de la Comisaría local, que culminó con la interceptación de ambos vehículos.

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Los seis hombres, todos mayores de edad, fueron identificados en el lugar. Uno de ellos registraba un pedido de captura activo por el delito de: “Robo agravado". Al ser interrogados, aseguraron haber sido contratados para realizar trabajos en la ciudad, aunque esa versión fue rápidamente descartada.