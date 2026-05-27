La venta de combustibles en estaciones de servicios registró en abril su tercer mes consecutivo de caída interanual en lo que va de 2026, según el sitio especializado Surtidores.com.

Ads

En este sentido, de acuerdo al informe se comercializaron 1.333.298 metros cúbicos, frente a los 1.365.814 metros cúbicos del mismo mes de 2025.

El dato representó una baja del 2,38% interanual. Asimismo, en la comparación contra marzo, la demanda también mostró un retroceso del 1,98%, aunque el informe aclaró que en esa medición incide la diferencia de días entre ambos meses: Marzo tuvo 31 y abril, 30.

Ads

Vale destacar que YPF lideró la comercialización durante el mes, con 746.648 metros cúbicos vendidos. Más atrás quedaron Shell, con 294.978 metros cúbicos; AXION Energy, con 159.011 metros cúbicos; y PUMA Energy, con 72.413 metros cúbicos.

Ads