Los siete tripulantes del helicóptero Bell 412 fallecieron este miércoles por la mañana cuando el aparato se precipitó a tierra en una zona de difícil acceso del Parque Provincial Ischigualasto, en la provincia de San Juan cuando se dirigía a La Rioja.

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El helicóptero, contratado por la Agencia Federal de Emergencias (AFE), formaba parte de una capacitación que se iba a desarrollar en San Juan y luego tenía como destino la provincia de La Rioja, para combatir los incendios forestales que afectan a la zona de Chilecito, cerca de la cordillera.

El último contacto del helicóptero fue a las 10:26 de hoy y luego se perdió el rastro. Posteriormente, otra aeronave que pasaba por la zona localizó los restos y avisó a las autoridades para que comience el proceso de búsqueda de los tripulantes.

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El helicóptero había partido desde la ciudad de San Juan con personal que se dirigía hacia Valle Fértil para participar de una capacitación vinculada al Sistema Nacional de Manejo del Fuego. Luego de perderse el contacto y comprobarse que no había arribado a destino, se activó el protocolo de emergencia.

Desde el Ministerio de Seguridad de la provincia confirmaron las identidades de los fallecidos: se trata del comisario general Rubén Castro, jefe de Bomberos; el comisario inspector Jorge Carbajal, segundo jefe de Bomberos; Carlos Heredia, director de Protección Civil; el comisario general Germán Videla, subjefe de la Policía de San Juan; Matías Valenzuela, piloto de la aeronave; y los brigadistas de la AFE Andrés y Rodrigo Aimeta.

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El gobernador sanjuanino, Marcelo Orrego, se refirió a la tragedia en sus redes sociales y escribió: “Con profundo dolor recibimos la noticia del accidente de helicóptero ocurrido en nuestra provincia, en el que tristemente perdieron la vida siete personas”.

“Quiero expresar mis más sinceras condolencias a las familias de todas las víctimas en este momento de inmenso dolor. Acompañamos a cada uno de sus seres queridos. El Gobierno de San Juan se pone a disposición de las familias afectadas y trabaja junto a los organismos correspondientes para brindar toda la asistencia necesaria”, agregó.