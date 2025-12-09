Cayó un hincha de Gimnasia desde una tribuna del estadio del 'Lobo'
El hombre resultó con traumatismos y fracturas. Fue trasladado al Hospital San Martín.
El hincha de Gimnasia cayó desde la tribuna Centenario del estadio Juan Carmelo Zerillo hacia el piso, en la previa de la semifinal del torneo Clausura, donde ganó Estudiantes por 1 a 0.
Todo ocurrió antes del partido y el sujeto recibió una ayuda inmediata de los servicios de salud. Fue trasladado al Hospital San Martín, de La Plata.
Según el parte oficial, difundido por el sitio local 0221 , los primeros estudios confirmaron que el hincha presenta fracturas en miembros superiores y un Traumatismo Encéfalo Craneano (TEC) grave.
Por el momento, las autoridades trabajan para determinar cómo se produjo la caída desde la tribuna.
