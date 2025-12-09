El hincha de Gimnasia cayó desde la tribuna Centenario del estadio Juan Carmelo Zerillo hacia el piso, en la previa de la semifinal del torneo Clausura, donde ganó Estudiantes por 1 a 0.

Todo ocurrió antes del partido y el sujeto recibió una ayuda inmediata de los servicios de salud. Fue trasladado al Hospital San Martín, de La Plata.

Según el parte oficial, difundido por el sitio local 0221 , los primeros estudios confirmaron que el hincha presenta fracturas en miembros superiores y un Traumatismo Encéfalo Craneano (TEC) grave.

Por el momento, las autoridades trabajan para determinar cómo se produjo la caída desde la tribuna.

