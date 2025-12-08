El Torneo Clausura ya conoce a sus finalistas. Tras la victoria de Racing 1-0 a Boca, este lunes Estudiantes venció al Lobo su clásico rival por el mismo resultado.

El Pincha se quedó con la segunda plaza para la gran final del Clausura, que ya tiene día y sede confirmada.

CENTRO DE CETRÉ, GOL DE PALACIOS Y FESTEJO TOP: ESTUDIANTES LE GANA 1-0 A GIMNASIA EN EL BOSQUE.



La gran final entre Racing y Estudiantes será el sábado 13 de diciembre, en el Estadio Único Madre de Ciudades de Santiago del Estero.

Si bien AFA aún no comunicó el horario del encuentro, lo más probable es que se juegue de las 19:00 horas en adelante debido a las altas temperaturas que sacuden la provincia en esta parte del año.

