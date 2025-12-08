Estudiantes se quedó con el clásico platense y es finalista del Clausura: Cuándo es la final con Racing
Thiago Palacios, a los 16' del segundo tiempo, marcó el 1-0 sobre Gimnasia. El campeón clasificará a la Copa Libertadores 2026 y disputará el Trofeo de Campeones 2025 ante Platense, campeón del Apertura.
El Torneo Clausura ya conoce a sus finalistas. Tras la victoria de Racing 1-0 a Boca, este lunes Estudiantes venció al Lobo su clásico rival por el mismo resultado.
El Pincha se quedó con la segunda plaza para la gran final del Clausura, que ya tiene día y sede confirmada.
La gran final entre Racing y Estudiantes será el sábado 13 de diciembre, en el Estadio Único Madre de Ciudades de Santiago del Estero.
Si bien AFA aún no comunicó el horario del encuentro, lo más probable es que se juegue de las 19:00 horas en adelante debido a las altas temperaturas que sacuden la provincia en esta parte del año.
