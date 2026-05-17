Cayó un sospechoso por los ataques con bombas molotov contra instituciones judías en La Plata: tenía armas y municiones
El acusado tiene 57 años y es vendedor ambulante. La Policía Bonaerense lo vincula con al menos dos ataques antisemitas ocurridos en la capital provincial. Durante el allanamiento encontraron armas de fuego, municiones y otra bomba molotov casera.
La Policía Bonaerense detuvo a un hombre de 57 años acusado de haber realizado ataques con bombas molotov contra instituciones de la comunidad judía en La Plata.
El sospechoso, identificado como Ángel Alberto M., fue arrestado durante un allanamiento en su casa, donde los efectivos encontraron armas de fuego, municiones y otra bomba molotov casera preparada para ser utilizada.
La investigación comenzó tras dos ataques ocurridos en los últimos días: uno contra el Centro Literario Israelita y Biblioteca Max Nordau y otro contra la sinagoga Beit Jabad.
Según la pesquisa, el acusado se trasladaba caminando desde su domicilio hacia los lugares atacados. La fiscal María Eugenia Di Lorenzo ordenó el operativo luego del análisis de cámaras de seguridad y testimonios.
De acuerdo a lo que informó el diario Clarín, el detenido quedó incomunicado y está acusado inicialmente por daño y tenencia ilegal de armas de fuego.
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