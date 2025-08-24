La Policía de la Ciudad desbarató una red de atención médica trucha que venía operando en distintos puntos de la provincia, después de la muerte de una mujer que fue mal diagnosticada en su casa por un servicio de ambulancia privado.

Según la investigación, la víctima fue atendida en su domicilio por alguien que se hacía pasar por médico y que usaba el sello de un profesional habilitado. El diagnóstico fue equivocado y la dejaron sola, sin asistencia, lo que terminó provocando su fallecimiento.

Por este caso se abrió una causa por asociación ilícita, abandono de persona, ejercicio ilegal de la medicina, estafa y usurpación de títulos. En ese marco, se hicieron tres allanamientos en Presidente Perón, La Plata y Magdalena. Los operativos estuvieron a cargo del Cuerpo de Investigaciones Judiciales junto a la División Investigaciones Especiales de la Policía de la Ciudad.

En los procedimientos se secuestraron computadoras, credenciales, certificados falsificados, talonarios y una gran cantidad de sellos de distintos médicos, que ahora serán analizados por los peritos.

Tres personas fueron identificadas e imputadas en la causa, bajo los artículos 29 y 30 del Código Procesal Penal de la Ciudad. La investigación la lleva adelante la Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas N° 25, con aval del Juzgado Penal, Contravencional y de Faltas N° 2.

La Justicia sigue trabajando para determinar hasta dónde llegó esta organización y si hubo más víctimas además de la mujer fallecida.