Un sujeto fue detenido en el partido de Merlo acusado de robarle a tres mujeres durante un encuentro íntimo en un departamento del barrio porteño de Retiro. El acusado se contactó a través de una aplicación de citas y amenazó a las víctimas con un arma blanca.

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Personal de la División Investigaciones Comunales 1 Norte de la Policía de la Ciudad llevó adelante tareas para dar con el imputado de un robo cometido en un inmueble situado en la calle Suipacha al 900.

De acuerdo al parte policial, el sujeto se encontró con las tres mujeres luego de haber sido contactado mediante una aplicación de citas. Cuando ingresó al departamento, las amenazó con un arma blanca y les robó dinero y objetos de valor para luego darse a la fuga.

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Las víctimas realizaron la denuncia correspondiente y gracias a la recopilación de imágenes de cámaras públicas y privadas, más los datos que aportaron, los oficiales avanzaron en la investigación para dar con el atacante.

Con las tareas de campo realizadas, los policías lograron ubicarlo en el domicilio de la localidad de Mariano Acosta, donde se realizó un allanamiento mediante la orden librada por el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Número 35, a cargo de Osvaldo Rappa, ante la Secretaría 120 de Guillermo Martínez Farré.

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En el procedimiento, los oficiales hallaron una campera que, según describieron las damnificadas, el ladrón había utilizado el día del robo. El magistrado actuante dispuso el traslado del detenido y el secuestro del elemento hallado vinculado con la causa.