Los Andes se impuso por 1-0 ante Sarmiento de La Banda y jugará en la segunda categoría del fútbol argentino tras cinco años. El autor del gol fue Matías González.

⚪🔴⚽ ¡EL MILRAYITAS ABRIÓ EL MARCADOR!



A los 29' del primer tiempo, Matías González marcó el 1-0 ante #SarmientoLaBanda. pic.twitter.com/DlZwUXkp5u — TyC Sports (@TyCSports) December 21, 2024

El Milrayitas, por su parte, llegó a este duelo tras ganarle por penales a Argentino de Quilmes por la final de la B Metropolitana. En la ida en Lomas de Zamora, fue superior a su rival y le ganó 1-0, mientras que en la vuelta cayó por 1-0 ante el Mate.

El “Milrayitas” viene de una situación complicada al inicio de la actual gestión que encabeza el senador provincial Omar Plaini.

El hecho ocurrió pocos días despues de la asunción como presidente. Dos facciones de la barra brava del club Los Andes se enfrentaron a los tiros en la puerta del colegio del club. El violento episodio tuvo lugar en la puerta de la Escuela Secundaria Ejército de Los Andes, justo cuando había alumnos que estaban arribando al establecimiento.

"Mi sensación es de repudio y de indignación. La violencia en el fútbol lamentablemente termina naturalizándose, cosa que yo no me resigno y no acepto", había dicho sobre la feroz balacera en comunicación con LANOTICIA1.COM.

La situación hoy es distinta de aquellos días violentos y Lomas celebra su vuelta a la segunda categoría.