Celebraciones en 6 municipios bonaerenses: Fiesta del Pan Dulce, Parque Navideño y Festival de las Estrellas
Durante diciembre las comunas del conurbano, interior y la costa atlántica tiene propuestas para toda la familia.
La Provincia de Buenos Aires tiene múltiples propuestas para disfrutar la Navidad en familia con festivales, ferias, shows musicales, pesebres vivientes, intervenciones lumínicas y actividades para chicos y grandes. Desde el interior rural hasta la costa atlántica y el conurbano, cada municipio ofrece una manera distinta de vivir el espíritu festivo. Aquí, una guía completa de los eventos destacados.
Suipacha – General Rivas
2ª Fiesta del Pan Dulce
📅 Domingo 14 – Desde las 10:00 | 📍 Plaza Balcarce | 🎟 Entrada gratuita
La Navidad llega a Rivas con el aroma de recetas caseras. La Fiesta del Pan Dulce propone un paseo gastronómico con jura de panes dulces en categorías Amateur y Profesional, talleres, espectáculos musicales, feria artesanal y fotos con Papá Noel. Una celebración ideal para disfrutar la tradición.
Más info: @fiestadelpandulce – @municipalidad_de_suipacha
Avellaneda
Parque Navideño
📅 Del 6 al 21 – De 16:00 a 21:00 | 📍 Parque La Estación | 🎟 Entrada gratuita
Avellaneda vuelve a apostar por uno de los espacios temáticos más grandes del Conurbano: su Parque Navideño. Los visitantes pueden recorrer instalaciones, sacarse fotos y disfrutar actividades pensadas para todas las edades.
Más info: @munideavellaneda
La Costa – San Clemente del Tuyú
Mágico Diciembre
📅 Del 8 al 29 – En distintos puntos de la ciudad | 🎟 Entrada gratuita
El Partido de La Costa despliega una agenda completa con intervenciones lumínicas, shows, DJ, Mercado Navideño, Pesebre Viviente, concurso de fachadas, espectáculos de luces y láser en la playa y la visita de Papá Noel. Ideal para quienes anticipan vacaciones en el mar con clima festivo.
Más info: @turismolacosta
Escobar
Navidad en Escobar
📅 Viernes 12 al domingo 14 – De 10:00 a 19:00 | 📍 Predio Floral | 🎟 Entrada gratuita
El distrito realiza su Mercado de Oportunidades Navideño, con gastronomía, artesanías, actividades recreativas y dos shows destacados: Sin Miedo, el viernes, y Topa, el sábado, para los más chicos.
Más info: @escobar.municipio
Mar Chiquita – Mar de Cobo
Navidad Mar de Cobo
📅 Todo diciembre hasta el 6 de enero | 🎟 Entrada gratuita
La localidad vive una celebración extendida con ferias, espacios fotográficos, Pesebre Viviente y actividades temáticas. Del 12 al 14 se sumará un “Finde de la Tradición” con truco, juegos tradicionales y kermesse. La fiesta se replica además en La Caleta, La Baliza y Parque Lago.
Más info: @turismo.marchiquita – turismo.marchiquita.gob.ar
Balcarce
Festival de las Estrellas
📅 Domingo 14 – Desde las 11:00 | 📍 Cerro El Triunfo | 🎟 Entrada gratuita
Un festival a cielo abierto con encendido del árbol navideño, espectáculos musicales y circenses, DJs, paseo comercial y patio gastronómico. Balcarce combina el paisaje serrano con la magia festiva.
Más info: turismobalcarce (Instagram)
