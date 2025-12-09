La Provincia de Buenos Aires tiene múltiples propuestas para disfrutar la Navidad en familia con festivales, ferias, shows musicales, pesebres vivientes, intervenciones lumínicas y actividades para chicos y grandes. Desde el interior rural hasta la costa atlántica y el conurbano, cada municipio ofrece una manera distinta de vivir el espíritu festivo. Aquí, una guía completa de los eventos destacados.

Suipacha – General Rivas

2ª Fiesta del Pan Dulce

📅 Domingo 14 – Desde las 10:00 | 📍 Plaza Balcarce | 🎟 Entrada gratuita

La Navidad llega a Rivas con el aroma de recetas caseras. La Fiesta del Pan Dulce propone un paseo gastronómico con jura de panes dulces en categorías Amateur y Profesional, talleres, espectáculos musicales, feria artesanal y fotos con Papá Noel. Una celebración ideal para disfrutar la tradición.

Más info: @fiestadelpandulce – @municipalidad_de_suipacha

Avellaneda

Parque Navideño

📅 Del 6 al 21 – De 16:00 a 21:00 | 📍 Parque La Estación | 🎟 Entrada gratuita

Avellaneda vuelve a apostar por uno de los espacios temáticos más grandes del Conurbano: su Parque Navideño. Los visitantes pueden recorrer instalaciones, sacarse fotos y disfrutar actividades pensadas para todas las edades.

Más info: @munideavellaneda

La Costa – San Clemente del Tuyú

Mágico Diciembre

📅 Del 8 al 29 – En distintos puntos de la ciudad | 🎟 Entrada gratuita

El Partido de La Costa despliega una agenda completa con intervenciones lumínicas, shows, DJ, Mercado Navideño, Pesebre Viviente, concurso de fachadas, espectáculos de luces y láser en la playa y la visita de Papá Noel. Ideal para quienes anticipan vacaciones en el mar con clima festivo.

Más info: @turismolacosta

Escobar

Navidad en Escobar

📅 Viernes 12 al domingo 14 – De 10:00 a 19:00 | 📍 Predio Floral | 🎟 Entrada gratuita

El distrito realiza su Mercado de Oportunidades Navideño, con gastronomía, artesanías, actividades recreativas y dos shows destacados: Sin Miedo, el viernes, y Topa, el sábado, para los más chicos.

Más info: @escobar.municipio

Mar Chiquita – Mar de Cobo

Navidad Mar de Cobo

📅 Todo diciembre hasta el 6 de enero | 🎟 Entrada gratuita

La localidad vive una celebración extendida con ferias, espacios fotográficos, Pesebre Viviente y actividades temáticas. Del 12 al 14 se sumará un “Finde de la Tradición” con truco, juegos tradicionales y kermesse. La fiesta se replica además en La Caleta, La Baliza y Parque Lago.

Más info: @turismo.marchiquita – turismo.marchiquita.gob.ar

Balcarce

Festival de las Estrellas

📅 Domingo 14 – Desde las 11:00 | 📍 Cerro El Triunfo | 🎟 Entrada gratuita

Un festival a cielo abierto con encendido del árbol navideño, espectáculos musicales y circenses, DJs, paseo comercial y patio gastronómico. Balcarce combina el paisaje serrano con la magia festiva.

Más info: turismobalcarce (Instagram)