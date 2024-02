Por Gabriela Edith Lorenzo.

Luis Arias, el juez que investigó en profundidad las muertes ocurridas en la inundación de La Plata el 2 de abril del 2013, contó que en su caso personal no le sorprende “en absoluto" el caso denunciado por la comuna “por todo" lo que vio en la morgue policial y lo equiparó con lo que encontraron en el cementerio. "Lo que pasa es que, aunque esto es materia de investigación aún, mi intuición es que en esta ocasión no creo que los cuerpos correspondan a muertes traumáticas, porque las muertes traumáticas siempre van a la morgue policial”, explicó.

“En este caso yo no creo que sean muertes traumáticas, me parece que han sido muertes naturales, tengo la sensación, todavía esto es motivo de investigación, pero supongo que han sido personas que fallecieron y cuerpos que no fueron reclamados", dijo en referencia a los 500 ataúdes y 200 bolsas con restos humanos hallados en el cementerio local en el marco de una auditoría general que lleva a cabo la gestión de Julio Alak. "Hay muchas situaciones de ese tipo, de personas indigentes o personas que no inhuman", detalló Arias quien es el actual secretario de Coordinación municipal y que durante el gobierno de Garro, ocupaba una banca del FdT en el Concejo Deliberante.

Luis Arias, actual secretario de Coordinación Municipal y exconcejal por el FdT.

Y en diálogo con LaNoticia1.com continuó detallando el procedimiento ordinario: “Al osario común van cuando se vence el plazo, son enterrados e inhumados como NN y se vence el plazo de la concesión que el municipio le da, porque tanto los nichos como las parcelas son motivo de concesiones que da el municipio por un plazo determinado. Transcurrido el plazo, si nadie reclama o renueva la concesión, van a parar al osario común”.

“Ahora, existen innumerables problemas con la cuestión de los cuerpos y su registración, al punto de que ha sido motivo de una condena, la sentencia que yo dicté, a partir de la inundación que inició la Comisión por la Memoria”, refiere Arias en relación a la investigación que inició a partir de la inundación del 2013 en La Plata, cuando oficina como Juez en lo Contencioso Administrativo.

Los huesos hallados en bolsas (FOTO: Infobae).

Y en esa línea advirtió: “Porque el tratamiento que se le da actualmente a los cuerpos puede dar lugar a todo tipo de irregularidades, incluso nosotros dijimos en su oportunidad que los desaparecidos en democracia podían haber sido enterrados como NN o con otra identidad, una identidad falsa, incluso inventada".

"Y que al transcurrir el plazo de la concesión, como nadie lo reclama, los mandan al osario común y ahí ya nunca más se puede saber su identidad. Y esto es lo que efectivamente pasó con Luciano Arruga, solo que no transcurrió ese plazo, pero sí fue encontrado enterrado como NN, tal como nosotros lo preveíamos. Incluso creemos que puede haber sido también el caso de Julio López”, manifestó el exjuez.

Uno de los 4 depósitos del cementerio municipal en que se encontraron ataúdes y bolsas (FOTO: Infobae).

Consultado por la disposición de los cuerpos hallados en cuatro depósitos diferentes del cementerio, Arias confirmó a este medio que los huesos estaban en las bolsas y los ataúdes apilados vacíos y dijo que “hay que ver caso por caso yo no descarto que haya ahí una suerte de negocio de reutilización de cajones. Incluso aunque parezca macabro, de venta de piezas óseas de con fines académicos, a veces se utilizan. Bueno puede haber ocurrido alguna de estas cuestiones pero siempre en el plano de las hipótesis porque no tenemos elementos para poder confirmarlo”.

La respuesta a Garro, la investigación del 2013 y la identificación de los cuerpos en el osario común

La respuesta de Julio Garro y todo su equipo fue: ”Queremos dejar en claro que estos (espacios del cementerio local) fueron creados durante gestiones anteriores a la del Dr. Julio Garro y que muchos de esos restos están judicializados”. El exintendente se refiere a la acción de Habeas Data que se inició contra el Ministerio de Seguridad y el Fisco de la Provincia en el marco de la inundación de La Plata en el 2013.

Por su parte, Arias, quien fue el principal impulsor de la causa que investigó el posible ocultamiento de las víctimas fatales de aquel trágico 2 de abril y del mencionado recurso de amparo interpuesto por el Colectivo de Acción y la Comisión Provincial por la memoria, aclaró "que no existen medidas judiciales que dispongan sobre los cuerpos hallados”. Y remarcó: “No existe ninguna medida pendiente ni del juzgado que estaba a mi cargo ni por parte del fuero penal vinculado a la inundación de La Plata. Lo digo porque Julio Garro mencionó a modo de descargo que esos lugares estaban intervenidos judicialmente”.

Efectivamente, Garro afirmó en el comunicado que "según declaraciones de empleados y ex empleados, allí se habrían realizado incansables investigaciones de organismos del Estado en cuanto a la identificación de personas y posteriormente al 2 de abril de 2013, la justicia platense habría realizado estudios y pesquisas”.

“Y además, nosotros si bien intervenimos en cuestiones del cementerio y dispusimos algunas medidas , no quedó vigente ninguna, en aquel entonces se dictaron las sentencias y las medidas quedaron levantadas”, sostuvo Arias al tiempo que detalló que “a partir de la causa de la morgue, la causa judicial donde nosotros dictamos sentencia, se presentó un proyecto en aquel entonces de Ordenanza para que los restos óseos que van al osario común estén identificados. Qué es lo que vamos a tratar de lograr ahora que se implemente definitivamente, para brindar trazabilidad a los decesos ocurridos dentro de la jurisdicción de La Plata”.

El Intendente Julio Alak inspeccionó los espacios donde se hallaron los restos óseos (FOTO: Infobae).

“Actualmente muchas veces hay motivo de traslado, los cuerpos van al osario común y se pierde la identidad de la persona. Entonces esto es muy importante, que haya un traslado y que haya un registro que sea confiable, que esté digitalizado. Digamos, hay que poner énfasis en estas cuestiones”, dijo y ejemplificó: "Imagínate, para registrar un inmueble vos tenés que ir a un escribano público, tenés que hacer una escritura traslativa de dominio, tenés toda una documentación previa en un registro de inmuebles. En un registro de autos lo mismo, tenés que firmar un 08, un formulario, lo tenés que hacer en el registro, tiene toda una serie de formalidades. Hay que certificar la firma".

"Ahora, cuando fallece una persona y tenés que registrar el deceso, es, digamos, de una informalidad tremenda y hay una planilla también, así como vos tenés un formulario 08 para un auto, tenés un 03 para los decesos, salvando las distancias. Pero muchas veces los médicos lo firman en blanco, las completan las funerarias para no causarle a la familia, digamos, trastornos administrativos que están en un momento difícil y para facilitar las cosas. Pero a veces se cometen errores gravísimos, ¿no? Errores en el mejor de los casos”.

Y advirtió: “Por eso digo, nosotros dictamos aquella sentencia, pero hay que poner énfasis, porque así como pueden adulterar las causales de muerte de una persona, se pueden adulterar muy fácilmente o se pueden guardar cuerpos en un cementerio años sin tener la identidad de los mismos, también pueden suceder con los nacimientos y pueden cambiar la identidad de niños y pueden hacer entrar a otro país. Creo que es muy serio la problemática, ya que actualmente se encuentra banalizada, es decir, es totalmente descuidada. Y el Intendente tiene la firme vocación de cambiar esto, de modificarlo y de dotar de transparencia todos los procedimientos que sucedan dentro del cementerio", finalizó.