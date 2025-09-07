Con una concurrencia que superó las estimaciones iniciales, este domingo a las 18.00 cerraron las urnas en la provincia de Buenos Aires, donde más de 14 millones de personas estaban habilitadas para votar. Se calcula que sufragó más del 50% del padrón, un dato clave para el desenlace de la pulseada entre La Libertad Avanza y el peronismo.

El distrito renueva parcialmente las dos cámaras de la Legislatura, y el 70% de los electores se concentró en las secciones Primera y Tercera, las más populosas. Pese a las demoras en la apertura de varias mesas, la participación superó a la registrada en comicios anteriores.

En los comandos de campaña, la expectativa se trasladó al conteo de las mesas testigo, cuyos primeros datos comenzaron a circular mientras se aguardaba por los resultados oficiales, previstos para después de las 21.00.

En La Libertad Avanza convivían la cautela y la preocupación: reconocían un escenario adverso en las secciones Primera y Tercera, aunque se mostraban más confiados en la Quinta —con Mar del Plata como cabecera— y en la Octava, donde La Plata se presenta como un distrito disputado “mano a mano”. Desde las 18.00, el espacio abrió las puertas de su búnker en Gonnet, aunque todavía no estaba confirmada la presencia de Javier Milei en el acto de cierre.

Del otro lado, en el hotel Grand Brizo de La Plata, el Fuerza Patria transmitía “optimismo responsable”. Voceros del espacio adelantaron que a las 19 comenzarían a procesar los datos de sus propias mesas testigo. En ese búnker se esperaba también al gobernador Axel Kicillof, principal impulsor del desdoblamiento electoral bonaerense de las legislativas nacionales, una decisión que había generado tensiones internas con Cristina Kirchner.

