Luego de desacelerarse en mayo, la inflación de junio registraría una nueva baja y podría incluso perforar el piso del 2% por primera vez desde agosto del año pasado. Según estimaciones de las consultoras del sector privado, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) del sexto mes del año podría ubicarse entre 1,8% y 1,9%.

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El Gobierno de Javier Milei espera con ansías que se concrete esta cifra para continuar apuntalando el relato del correcto rumbo económico.

Los últimos datos del Indec reportaron que la inflación de mayo se ubicó en 2,1%. De ese modo, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) expuso una variación interanual de 33,2%, mientras que la acumulada fue de 14,7%.

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A mitad de mes el organismo dará a conocer el número oficial de junio.

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