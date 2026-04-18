Cerró la histórica Radio del Sol en Tandil: dejó de sonar en el dial y crece la nostalgia entre los oyentes
La famosa FM, que había pasado de la 89.5 a la 97.7, ya no está al aire. Un video de un oyente intentando encontrarla se viralizó y expuso lo que muchos sospechaban: la emisora dejó de transmitir.
La Radio del Sol ya no forma parte del dial tandilense. En las últimas horas, oyentes advirtieron que la frecuencia 97.7, donde funcionaba desde hace siete años, no emite señal, lo que encendió la preocupación en la ciudad.
La situación tomó mayor visibilidad a partir de un video que circuló en redes sociales, donde un vecino intenta sintonizar la radio sin éxito. El registro, que rápidamente se viralizó, dejó en evidencia la ausencia total de la emisora y generó una ola de mensajes cargados de sorpresa, tristeza y desconcierto.
La radio había comenzado como 89.5 y con el tiempo se consolidó como una compañía diaria para miles de tandilenses, con una programación que combinaba música, entretenimiento e identidad local. Su desaparición del aire deja un vacío en la vida cotidiana de muchos oyentes.
También cerró Sol Disco
En este contexto, la ciudad también atraviesa otro cambio fuerte: el cierre de Sol Disco, un boliche emblemático que funcionó durante 26 años y que se despidió con un breve mensaje en redes: “Nos vamos, muchas gracias. Hasta siempre. Los queremos”.
El cierre generó repercusión y reavivó el debate entre vecinos, clientes y trabajadores, en una ciudad donde, en pocos días, dos espacios muy presentes —uno en el día y otro en la noche— dejaron de estar activos, marcando un momento de transición para la vida cultural local.
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