La firma a cargo del frigorífico Ganadera San Roque S.A., ubicada en Morón, anunció el cierre y la finalización de 140 contratos laborales.

Los trabajadores recibieron los telegramas de despido. En el documento, con fecha 2/03/2026, la empresa comunica que el cierre definitivo del establecimiento rige desde el 27 de febrero de 2026.

Asimismo, notifica los despidos en los términos del artículo 247 de la Ley de Contrato de Trabajo (LCT), el cual establece que, ante despidos por “fuerza mayor” o “falta o disminución de trabajo” no imputables al empleador y debidamente probados, el trabajador tiene derecho a una indemnización reducida al 50%.

En ese sentido informa el documento que la liquidación final y los certificados correspondientes estarán disponibles conforme a los plazos legales.

En tanto, se conoció la realización de una audiencia en el Ministerio de Trabajo bonaerense entre representantes de la empresa y los empleados despedidos, con el objetivo de intentar avanzar en posibles soluciones o acuerdos.

En medio del difícil escenario, uno de los trabajadores desvinculados difundió un emotivo video en el que muestra las instalaciones del frigorífico prácticamente vacías.

De acuerdo con lo expresado por la firma en los telegramas, la medida responde a “cambios drásticos en las condiciones económicas del país”, sumados a “la indiscriminada apertura comercial que conlleva a la importación de carnes sin ningún tipo de control”. La empresa sostiene que estos factores alteraron sustancialmente las reglas comerciales y provocaron una fuerte caída del consumo, tornando “absolutamente inviable” la continuidad de la producción.

