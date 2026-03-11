La línea de colectivos 148, que durante años conectó distintos puntos del sur del conurbano bonaerense con la Ciudad de Buenos Aires, dejó de operar en medio de una crisis económica de la empresa El Nuevo Halcón.

La línea unía Plaza Constitución con San Francisco Solano y atravesaba municipios bonaerenses como Quilmes y Florencio Varela, convirtiéndose en una alternativa para quienes viajan desde el conurbano hacia la Capital para trabajar o estudiar.

La empresa arrastraba desde hace meses dificultades financieras y conflictos gremiales. Según trascendió, mantiene deudas con unos 500 empleados, que incluyen el aguinaldo de diciembre y salarios correspondientes a los primeros meses del año.

“La empresa ya no tuvo manera de sostenerlo. Todo viene a raíz de los subsidios y las compensaciones que se recortaron”, explicó Leonel, uno de los delegados de los trabajadores, a Crónica TV.

El delegado señaló además que será difícil que una sola compañía absorba la totalidad de la línea debido a la cantidad de ramales que tenía el recorrido. “No la van a poder agarrar completa, tiene que ser dividida entre varias”, sostuvo.

Los trabajadores percibían un salario básico cercano a los 1.300.000 pesos, que con viáticos y adicionales alcanzaba entre 1.500.000 y 1.600.000 pesos, dependiendo de la antigüedad.

La noticia impactó especialmente entre los empleados históricos de la empresa. “El Halcón se siente de verdad. Muchos compañeros lloraban cuando escuchaban que el Halcón ya murió”, agregó el delegado.

La firma decidió poner en venta su terminal ubicada en Quilmes. Con esos fondos buscará afrontar parte de las obligaciones pendientes con los cerca de 500 trabajadores afectados por el cierre.

Según informó el diario Sur, la compañía ya venía reduciendo la cantidad de unidades en circulación y atravesando reiteradas medidas de fuerza por parte del personal, lo que había afectado la regularidad del servicio en los últimos meses.

Qué pasará con los recorridos

Ante la salida de la empresa, distintas compañías del sector manifestaron interés en absorber parte del servicio. El Grupo DOTA presentó una propuesta ante la Secretaría de Transporte que contempla dividir los recorridos.

En ese esquema, la empresa San Vicente operaría los ramales que llegan hasta San Francisco Solano, mientras que Expreso Quilmes asumiría los trayectos que tienen como destino Florencio Varela.

De concretarse ese plan, alrededor de 380 trabajadores podrían conservar sus puestos, aunque la continuidad laboral dependerá de que se regularicen previamente las deudas salariales.

También trascendió que la empresa Misión Buenos Aires, operadora de la línea 129 y vinculada al grupo Metropol, habría mostrado interés en quedarse con algunos de los servicios hacia Florencio Varela.

Sin embargo, algunos recorridos que conectan con Quilmes aún no tienen un destino definido y podrían quedar fuera del sistema si avanza una reestructuración del esquema de transporte.