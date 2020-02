El pago de la Asignación por Ayuda Escolar se efectuará este año en forma masiva, aún cuando no se haya acreditado a la fecha la escolaridad de los alumnos beneficiarios, dispuso la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses).

"La falta de presentación de los certicados escolares al 31 de diciembre de 2019 no se encuentra necesariamente ligada a trayectorias escolares discontinuas", justificó la Anses en la resolución 28/2020.

La medida consideró necesario “continuar profundizando el trabajo articulado con los distintos organismos y ministerios para realizar acciones conjuntas que tiendan a resolver las barreras para que los niños, niñas y adolescentes puedan acceder y sostener el derecho a la Seguridad Social”.

"En función del contexto económico y social de emergencia y ante el inminente inicio del ciclo lectivo", agregó la norma, corresponde derogar la obligación de presentar el certificado y restituir el pago masivo de la asignación por ayuda escolar aun cuando no se haya presentado todavía el certificado correspondiente hasta fines del año pasado.

La medida ya generó polémica. En un comunicado la oposición de Juntos por el Cambio pidió revisar esa decisión y así "garantizar la concurrencia a la escuela de todos los niños y niñas".



"Rechazamos el cambio que hizo la Anses para el pago de la Ayuda Escolar Anual. Con esa medida el gobierno elimina un requisito importante para que la Anses y el Estado Nacional en su conjunto cuenten con información importante sobre las niñas y niños que reciben la cobertura del Estado", dice el comunicado firmado por Patricia Bullrich (Pro), Alfredo Cornejo (Ucr), Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica) y Miguel Ángel Pichetto (peronismo).

Y agrega: "No existen motivos que justifiquen la no presentación del certificado escolar en tiempo y forma por parte de los padres. Durante los últimos años Anses simplificó y agilizó los procesos para la presentación de información. Ahora los certificados se pueden preentar a través de internet con la App de Anses y ya no es necesario ir a una oficina".