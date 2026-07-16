El Concejo Deliberante de Chacabuco aprobó por unanimidad el proyecto impulsado por el Ejecutivo que formaliza la donación de la totalidad del edificio ubicado sobre avenida Solís, un nuevo paso en el camino hacia la creación de una Facultad Regional de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN).

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La iniciativa, considerada un hecho histórico para la educación superior del distrito, recibió el respaldo de todos los bloques políticos, un consenso que fue especialmente valorado por el intendente Darío Golía, quien siguió de cerca el desarrollo de la sesión.

"Se trata de una decisión trascendental que tiene que ver con la educación, con la ampliación de la oferta académica y con el desarrollo productivo de Chacabuco. La creación de una Facultad Regional generará más oportunidades de formación para nuestros jóvenes y contribuirá a la creación de empleo genuino", expresó el

jefe comunal tras la aprobación.

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Asimismo, sostuvo que la concreción de esta iniciativa es el resultado del diálogo y del trabajo conjunto entre el Municipio, la Universidad Tecnológica Nacional, el Concejo Deliberante y distintos sectores de la comunidad. "Estas decisiones se construyen con diálogo y con el acompañamiento de todos los sectores, como se viene haciendo hasta ahora", remarcó.

La creación de una Facultad Regional de la UTN representa uno de los objetivos más importantes vinculados al fortalecimiento de la educación superior en Chacabuco. Además de ampliar la oferta académica, el proyecto busca consolidar un espacio de formación orientado a carreras tecnológicas e ingenierías, favoreciendo la capacitación de recursos humanos para responder a las demandas del sector productivo.

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La posibilidad de contar con una sede regional de la UTN también permitiría que muchos jóvenes puedan acceder a estudios universitarios sin necesidad de trasladarse a otras ciudades, fortaleciendo el arraigo y generando nuevas oportunidades de desarrollo profesional en el distrito y la región.

Tras la aprobación de la ordenanza, desde la UTN Aula Chacabuco celebraron el respaldo institucional recibido y destacaron el significado de la decisión para el crecimiento del proyecto educativo.

"Hoy escribimos un nuevo capítulo en la historia de la UTN Aula Chacabuco", señalaron desde la institución.

Asimismo, expresaron su agradecimiento al HCD por el acompañamiento unánime, al Ejecutivo Municipal, a las autoridades de la UTN y a toda la comunidad universitaria integrada por estudiantes, docentes, graduados y personal.

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