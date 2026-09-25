La sanción de la reforma al régimen de Zonas Frías en el Senado de la Nación marca un giro drástico en la política de subsidios residenciales. Tras retrotraer el beneficio automático a los límites geográficos y climáticos originales de 2002 (Patagonia, Malargüe y la Puna), alrededor de 1,24 millones de hogares en la provincia de Buenos Aires quedarán excluidos de la bonificación generalizada en las facturas de gas natural.

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De los 95 distritos bonaerenses que estaban incorporados a la Ley 27.637 sancionada en 2021, Carmen de Patagones es el único municipio que conservará el subsidio directo por estar comprendido formalmente dentro del territorio patagónico.

Para las familias de las 94 comunas restantes, la eliminación de la compensación climática implicará un impacto directo en el bolsillo, con estimaciones de aumentos que irán del 30% al 50% (e incluso hasta el 100% en zonas de alto consumo invernal) en el valor final de las boletas.

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Cómo afecta la reforma y quiénes mantendrán el beneficio

A diferencia del esquema anterior, donde los descuentos del 30% al 50% se aplicaban sobre el monto total de la factura por el solo hecho de residir en un municipio beneficiado, la nueva legislación reconfigura las condiciones:

Aumento sobre cargos fijos y variables: El subsidio dejará de cubrir componentes clave como el Valor Agregado de Distribución (VAD) y los costos de transporte.

El subsidio dejará de cubrir componentes clave como el Valor Agregado de Distribución (VAD) y los costos de transporte. Excepción por criterios socioeconómicos: Quienes hayan quedado fuera del esquema geográfico solo podrán mantener una tarifa bonificada focalizada si acreditan ingresos familiares inferiores a tres Canastas Básicas Totales o pertenecen a grupos prioritarios (como hogares registrados en el ReNaBaP, veteranos de Malvinas o personas con Certificado Único de Discapacidad).

Uno por uno: los 94 distritos que pierden el descuento general

Las localidades bonaerenses que pierden la cobertura climática automática se distribuyen de la siguiente manera por regiones:

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1. Costa Atlántica y Región Sudeste (15 municipios)

Bahía Blanca

Balcarce

General Alvarado (Miramar)

General Lavalle

General Madariaga

General Pueyrredon (Mar del Plata)

La Costa

Lobería

Mar Chiquita

Monte Hermoso

Necochea

Pinamar

San Cayetano

Villa Gesell

Villarino

2. Centro, Centro-Sur y Sudoeste Bonaerense (25 municipios)

Adolfo Alsina

Adolfo Gonzales Chaves

Ayacucho

Azul

Benito Juárez

Bolívar

Coronel Pringles

Coronel Rosales

Coronel Suárez

Daireaux

General La Madrid

Guaminí

Laprida

Las Flores

Olavarría

Pellegrini

Puan

Rauch

Saavedra

Salliqueló

Tandil

Tapalqué

Tornquist

Tres Arroyos

Tres Lomas

3. Oeste y Noroeste (19 municipios)

25 de Mayo

9 de Julio

Alberti

Bragado

Carlos Casares

Carlos Tejedor

Chacabuco

Chivilcoy

Florentino Ameghino

General Pinto

General Viamonte

General Villegas

Hipólito Yrigoyen

Junín

Leandro N. Alem

Lincoln

Pehuajó

Rivadavia

Trenque Lauquen

4. Norte y Noreste (12 municipios)

Arrecifes

Baradero

Capitán Sarmiento

Colón

General Arenales

Pergamino

Ramallo

Rojas

Salto

San Nicolás

San Pedro

Zárate

5. Cuenca del Salado y periurbano (23 municipios)

Brandsen

Cañuelas

Carmen de Areco

Castelli

Chascomús

Dolores

General Alvear

General Belgrano

General Guido

General Las Heras

General Paz

General Rodríguez

Lezama

Lobos

Marcos Paz

Mercedes

Monte

Navarro

Pila

Pilar

Roque Pérez

Saladillo

San Andrés de Giles

San Antonio de Areco

Suipacha

Tordillo