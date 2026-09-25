Chau Zona Fría: uno por uno, los 94 municipios bonaerenses que dejan de tener el subsidio al gas
La eliminación del beneficio generalizado alcanzará a unos 1,24 millones de hogares bonaerenses. Tras la sanción en el Senado, solo Carmen de Patagones conservará el subsidio directo y se prevén aumentos de entre el 30% y el 100% en las boletas de gas.
La sanción de la reforma al régimen de Zonas Frías en el Senado de la Nación marca un giro drástico en la política de subsidios residenciales. Tras retrotraer el beneficio automático a los límites geográficos y climáticos originales de 2002 (Patagonia, Malargüe y la Puna), alrededor de 1,24 millones de hogares en la provincia de Buenos Aires quedarán excluidos de la bonificación generalizada en las facturas de gas natural.
De los 95 distritos bonaerenses que estaban incorporados a la Ley 27.637 sancionada en 2021, Carmen de Patagones es el único municipio que conservará el subsidio directo por estar comprendido formalmente dentro del territorio patagónico.
Para las familias de las 94 comunas restantes, la eliminación de la compensación climática implicará un impacto directo en el bolsillo, con estimaciones de aumentos que irán del 30% al 50% (e incluso hasta el 100% en zonas de alto consumo invernal) en el valor final de las boletas.
Cómo afecta la reforma y quiénes mantendrán el beneficio
A diferencia del esquema anterior, donde los descuentos del 30% al 50% se aplicaban sobre el monto total de la factura por el solo hecho de residir en un municipio beneficiado, la nueva legislación reconfigura las condiciones:
- Aumento sobre cargos fijos y variables: El subsidio dejará de cubrir componentes clave como el Valor Agregado de Distribución (VAD) y los costos de transporte.
- Excepción por criterios socioeconómicos: Quienes hayan quedado fuera del esquema geográfico solo podrán mantener una tarifa bonificada focalizada si acreditan ingresos familiares inferiores a tres Canastas Básicas Totales o pertenecen a grupos prioritarios (como hogares registrados en el ReNaBaP, veteranos de Malvinas o personas con Certificado Único de Discapacidad).
Uno por uno: los 94 distritos que pierden el descuento general
Las localidades bonaerenses que pierden la cobertura climática automática se distribuyen de la siguiente manera por regiones:
1. Costa Atlántica y Región Sudeste (15 municipios)
- Bahía Blanca
- Balcarce
- General Alvarado (Miramar)
- General Lavalle
- General Madariaga
- General Pueyrredon (Mar del Plata)
- La Costa
- Lobería
- Mar Chiquita
- Monte Hermoso
- Necochea
- Pinamar
- San Cayetano
- Villa Gesell
- Villarino
2. Centro, Centro-Sur y Sudoeste Bonaerense (25 municipios)
- Adolfo Alsina
- Adolfo Gonzales Chaves
- Ayacucho
- Azul
- Benito Juárez
- Bolívar
- Coronel Pringles
- Coronel Rosales
- Coronel Suárez
- Daireaux
- General La Madrid
- Guaminí
- Laprida
- Las Flores
- Olavarría
- Pellegrini
- Puan
- Rauch
- Saavedra
- Salliqueló
- Tandil
- Tapalqué
- Tornquist
- Tres Arroyos
- Tres Lomas
3. Oeste y Noroeste (19 municipios)
- 25 de Mayo
- 9 de Julio
- Alberti
- Bragado
- Carlos Casares
- Carlos Tejedor
- Chacabuco
- Chivilcoy
- Florentino Ameghino
- General Pinto
- General Viamonte
- General Villegas
- Hipólito Yrigoyen
- Junín
- Leandro N. Alem
- Lincoln
- Pehuajó
- Rivadavia
- Trenque Lauquen
4. Norte y Noreste (12 municipios)
- Arrecifes
- Baradero
- Capitán Sarmiento
- Colón
- General Arenales
- Pergamino
- Ramallo
- Rojas
- Salto
- San Nicolás
- San Pedro
- Zárate
5. Cuenca del Salado y periurbano (23 municipios)
- Brandsen
- Cañuelas
- Carmen de Areco
- Castelli
- Chascomús
- Dolores
- General Alvear
- General Belgrano
- General Guido
- General Las Heras
- General Paz
- General Rodríguez
- Lezama
- Lobos
- Marcos Paz
- Mercedes
- Monte
- Navarro
- Pila
- Pilar
- Roque Pérez
- Saladillo
- San Andrés de Giles
- San Antonio de Areco
- Suipacha
- Tordillo
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