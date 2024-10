“A ver si los profesores y los estudiantes universitarios se ponen a pensar y nos dicen a qué sector le van a sacar el presupuesto para aumentar el de ellos”, sostuvo en redes sociales Patricia Bullrich este miércoles por la noche.

“Es una ecuación fácil, no populista ni corporativa. ¿O prefieren más inflación para 46 millones a cambio del presupuesto propio? Escuchamos propuestas. No vale no traer la solución”, chicaneó.

Antes, desde Presidencia, habían ratificado que Javier Milei vetará la norma aprobada en el Congreso para restituir fondos a la educación superior.