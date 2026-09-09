La 74ª Exposición Rural de Chivilcoy tuvo un anuncio que sorprendió a los productores y representantes del sector agropecuario. Durante la inauguración, el intendente Guillermo Britos ofreció a la Asociación Rural de Chivilcoy asumir un rol central en la administración de los caminos rurales del partido.

Ads

La propuesta contempla que la entidad elija directamente al Director Vial Rural, quien tendrá a su cargo la planificación y supervisión de los trabajos. Además, el municipio afectaría tres máquinas viales de manera permanente y destinaría el 70% de la recaudación de la tasa vial rural al mantenimiento de los caminos.

Puede interesarte

Britos aclaró que los recursos seguirían sujetos a los controles y auditorías de la Secretaría de Hacienda, aunque la Rural tendría participación directa en la definición de las prioridades y el seguimiento de las obras.

Ads

El planteo se conoció durante un acto que contó con la presencia de Victoria Villarruel, productores y dirigentes del sector. Allí, el jefe comunal también cuestionó la presión impositiva sobre el campo y sostuvo, en base a datos de FADA, que más del 60% de la producción termina destinada al pago de tributos, con una incidencia mucho mayor del Estado nacional que de los municipios.

Además, Britos volvió a reclamar por el estado de la Ruta Nacional 5, el sistema de peajes y la falta de avances en la transformación de la traza en autovía. También se refirió a la Cuenca del Río Salado y aseguró que la Provincia confirmó partidas para avanzar con la licitación de tres puentes reclamados por Chivilcoy.

Ads

La propuesta de cogestión de los caminos deberá ahora ser discutida entre la Asociación Rural y el Ejecutivo municipal, que buscarán definir el mecanismo presupuestario y operativo para llevarla adelante.

De concretarse, los productores pasarían a tener un papel directo en la administración de una parte de los recursos provenientes de la tasa vial y en la definición de las obras sobre la red rural del distrito.