El cierre de la fábrica de suelas Arluchi, ubicada en el Parque Industrial de Chivilcoy, sumó una nueva instancia de negociación. El Ministerio de Trabajo bonaerense intervendrá en el conflicto luego de que la Unión de Trabajadores de la Industria del Calzado de la República Argentina (UTICRA) solicitara una audiencia para abordar la situación de los empleados que quedarán afectados por el cese de la producción.

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Según informó el medio local Diario La Campaña, el delegado regional del Ministerio de Trabajo, Fernando Antonelli, confirmó que el gremio pidió formalmente una reunión para este miércoles 25 de noviembre. El objetivo es discutir las liquidaciones e indemnizaciones correspondientes a los trabajadores.

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La empresa Arluchi S.A. anunció que cerrará su planta el próximo 30 de noviembre y trasladará la producción a Brasil, país de origen de su propietario. La decisión dejaría sin empleo a alrededor de 20 trabajadores, aunque la dotación que se desvincularía rondaría los 15 empleados, según los datos difundidos sobre la convocatoria.

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La firma mantendría solamente tres puestos vinculados a las áreas de ventas y administración, desde donde continuaría comercializando en Argentina las suelas fabricadas en Brasil.

El anuncio había sido confirmado por Juan López, secretario general de UTICRA en Chivilcoy, quien explicó que la actividad venía atravesando una caída sostenida durante los últimos dos años y medio, con menos pedidos y dificultades para sostener la producción.

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En paralelo, el intendente Guillermo Britos manifestó su preocupación por el impacto laboral del cierre y anticipó gestiones para atraer nuevas empresas al Parque Industrial. Según señaló, empresarios interesados en instalar sus fábricas visitarían la ciudad durante esta semana y podrían absorber parte de la mano de obra que quedará disponible.

La situación de Arluchi se suma a las dificultades que atraviesa la industria del calzado, en un contexto de caída del consumo y retracción de la actividad manufacturera.