El jefe comunal Guillermo Britos hizo referencia al señalamiento de su persona como “casta” por quienes siguen a Javier Milei a nivel local. El intendente vecinalista estuvo cerca de ser el candidato a gobernador por el espacio libertario y lanzó:

“Acá los jóvenes y no tan jóvenes que son candidatos de Milei dicen que yo soy casta. Hace dos meses Milei decía que yo era la persona más preparada para gobernar la provincia de Buenos Aires. Que se pongan de acuerdo con su candidato a presidente, o sea, si yo para el candidato a presidente soy la persona más capacitada para gobernar la provincia de Buenos Aires, evidentemente es porque él no me considera casta, ¿no?”, expresó Britos a Radio del Centro.

Sobre los candidatos a presidente señaló:

“Hoy hay tres presidentes en condiciones de ganar, tres candidatos a presidente en condiciones de ganar, y yo no tengo ninguna duda que con cualquiera de los tres voy a gobernar”.