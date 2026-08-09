Guillermo Alejandro Britos
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La dura advertencia del intendente de Chivilcoy a Milei: "Si sigue confiando en Pareja, en 2027 va a volver a perder"
Guillermo Britos: “Kicillof me dio una estadística de homicidios y le dije que hay mucho más, se los están escondiendo”
Desde Chivilcoy, Britos rechaza la ley que limita los mandatos a intendentes: “Que la gente decida con el voto"
Anuncian despidos masivos en la planta Bicontinentar de Chivilcoy: Britos acompañará el reclamo de los trabajadores
Guillermo Britos, tercer mandato: Elogio a Katopodis, recorte del gasto público y cambio en el número de secretarías
Britos: “La gente le dijo basta al kirchnerismo y a La Cámpora”, señaló el intendente de Chivilcoy sobre el balotaje
Britos: “Los jóvenes dicen que soy casta pero hace dos meses Milei dijo que yo era el más preparado para ser gobernador"
Juegos Bonaerenses: “La Provincia envió 12 millones para nuestra delegación de Chivilcoy y el total era 43”, dijo Britos
Elecciones PASO 2023: La Cuarta Sección Electoral vota diputados, intendentes, concejales y consejeros escolares
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