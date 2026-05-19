Un conductor que presuntamente manejaba alcoholizado fue detenido este domingo por la madrugada en la ciudad de La Plata luego de chocar contra dos vehículos estacionados, negarse a realizar el test de alcoholemia y protagonizar una violenta pelea con efectivos policiales.

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El episodio ocurrió en calle 45 entre 8 y 9, a pocos metros de Plaza Italia. Según informaron fuentes del caso, el hombre conducía un Ford Focus blanco y, al intentar salir de un estacionamiento, impactó primero contra un Peugeot 208 que estaba estacionado. Luego, al dar marcha atrás, chocó también contra una camioneta Peugeot Partner.

La secuencia fue advertida por agentes de la Secretaría de Seguridad que patrullaban la zona y observaron la conducción errática del automovilista. Ante esa situación, comenzaron a seguirlo y lograron interceptarlo a pocas cuadras.

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CONDUCTOR AGREDIÓ A AGENTES EN EL CENTRO DE LA PLATA



IMPACTANTE VIDEO MUESTRA LA VIOLENCIA Y LA FUGA EN CALLE



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Un violento episodio ocurrió en las primeras horas del domingo en pleno centro de La Plata. Un… pic.twitter.com/cQ7HnnRtnj — ULTIMA HORA EN X (@ULTIMAHORAENX) May 19, 2026

Cuando los oficiales le solicitaron la documentación e intentaron realizarle el control de alcoholemia, el conductor reaccionó de manera violenta. Bajó del vehículo, comenzó a insultar a los agentes y golpeó al menos a dos policías.

Tras la agresión, el hombre escapó corriendo del lugar. Sin embargo, gracias al trabajo coordinado con el Centro de Monitoreo municipal, fue localizado más tarde en la zona de 11 y 45.

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De acuerdo con el portal platense 0221, al ser nuevamente interceptado, el conductor volvió a increpar a los efectivos y atacó a un tercer policía. Finalmente, otros agentes y amigos del propio agresor lograron reducir la situación.

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Toda la secuencia quedó registrada por el celular de una oficial que grababa el procedimiento “por prevención”, según se escucha en el video.

Como consecuencia del ataque, uno de los policías sufrió lesiones en un dedo y otro recibió golpes, aunque sin heridas de gravedad.

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El conductor fue trasladado a la Comisaría Primera de La Plata y quedó imputado por lesiones, atentado y resistencia a la autoridad. Además, fue sancionado por negarse a realizar el control de alcoholemia, en el marco de la Ley de Alcohol Cero que rige en la provincia de Buenos Aires.