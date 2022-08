Un chofer de la línea 74 de colectivos que une Almirante Brown con Puerto Madero tuvo una idea original. Creo un grupo de WhatsApp para avisarle a sus pasajeros habituales por dónde va asi no se pierden el colectivo.

“Vamos que llegan tarde” se llama el grupo que ideó Miguel, el conductor y se dio a conocer dado que uno de sus pasajeros lo hizo público.

“Todos los días me tomo el 74 para ir laburar y siempre voy con el mismo chofer, me agrego al grupo de wpp del bondi donde el loco te avisa por dónde anda así no te clavas en la parada como un pelotudo, EL VERDADERO TIPAZO, TE AMO MIGUE”, expresó y adjunto conversaciones de WhatsApp como prueba.

“Chicos, estoy saliendo de Lomas. Rapidus and furius”, se lo escucha a Miguel en tono humorístico haciendo referencia a la película de autos, “Rápido y Furioso”.