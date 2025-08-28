Un chofer de la línea 57 fue herido con un arma blanca el miércoles 27 de agosto alrededor de las 20:30 en el puente Belisario Roldán, sobre la Autopista del Oeste en La Reja, Moreno, tras una discusión con un pasajero por el costo del boleto, informaron fuentes de Semanario Actualidad.

Según los primeros datos, el pasajero habría solicitado un boleto más barato del correspondiente, lo que derivó en el altercado. Durante la pelea, el conductor recibió un corte en la cara. A pesar de la agresión, logró conducir el colectivo hasta el Hospital Provincial Mariano y Luciano de la Vega para recibir atención médica. Más tarde, un delegado de la empresa lo trasladó al Sanatorio del Oeste en Merlo, donde fue asistido a través de la obra social de la UTA.

La víctima se encuentra fuera de peligro, aunque permanece internada en observación. Hasta el momento, el agresor no fue identificado, y los representantes de la empresa aseguraron que no se ha evaluado la realización de un paro de actividades en respuesta al incidente.

