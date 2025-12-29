Los trabajadores de la línea 148, que circula por Florencio Varela y Quilmes, llevan adelante un paro debido a que la empresa “El Nuevo Halcón” adeuda el pago del aguinaldo y otros ítems salariales.

Para visibilizar el reclamo, los choferes se movilizaron en la mañana de este lunes a la sede de la Unión Tranviarios Automotor (UTA), en el barrio porteño de Balvanera. Posteriormente, se desplazaron hacia la Secretaría de Transporte, en el Ministerio de Economía y por último al Puente Pueyrredón.

Protesta de choferes de Línea 148 "El Nuevo Halcón" en la secretaría de Transporte que tiene su sede en el Ministerio de Economía. pic.twitter.com/QBLueekWa5 — LaNoticia1.com (@lanoticia1) December 29, 2025

Según denunciaron los conductores, hay más de 500 trabajadores afectados por la falta de pago. Por ese motivo, el 23 de diciembre decidieron comenzar un paro, que este lunes fue acompañado por una movilización.

En la sede de la UTA, los delegados fueron recibidos por representantes del gremio para intentar vehiculizar una solución por parte de la empresa.

Además del aguinaldo, les faltan un ítem por viático, y aún están a la espera de que depositen lo que falta. No es la primera vez en el año que la empresa enfrenta estos problemas.

