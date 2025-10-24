Choque de dos trenes de la Línea Urquiza en San Miguel: al menos 10 heridos y servicio interrumpido
Un impacto en la estación de Estación General Lemos dejó decenas de pasajeros golpeados. El tránsito ferroviario quedó limitado en el noroeste del Conurbano bonaerense.
Al menos diez personas resultaron heridas este jueves por la noche luego de que dos trenes de la Línea Urquiza chocaran en la estación General Lemos, ubicada en Campo de Mayo, partido bonaerense de San Miguel. El siniestro se produjo cerca de las 20 horas, cuando una formación que partía hacia Federico Lacroze colisionó lateralmente contra otra que ingresaba a la terminal.
Según las primeras informaciones, el accidente se habría originado por un fallo en el mecanismo de cambio de vías, lo que provocó que uno de los trenes se descarrilara y embistiera al otro. El impacto generó importantes daños materiales: vagones retorcidos, asientos arrancados y un corte de luz en el interior de las formaciones, que aumentó la confusión entre los pasajeros.
Personal del SAME, Bomberos Voluntarios y la Policía Federal trabajaron en el lugar para evacuar a los heridos y asistir a quienes no podían salir por sus propios medios. Los pasajeros lesionados, de entre 20 y 50 años, fueron trasladados al Hospital Larcade de San Miguel. Uno de ellos sufrió cortes en las piernas, mientras que el resto presentó golpes y traumatismos leves, según informó la agencia Noticias Argentinas.
Desde Metrovías, empresa concesionaria del servicio, informaron que “se activaron todos los protocolos de seguridad” y aclararon que las causas del accidente están bajo investigación. Además, señalaron que el servicio permanece limitado entre las estaciones Federico Lacroze y Campo de Mayo hasta que finalicen las pericias.
El conductor del tren número 11, Cristian Sánchez, de 38 años, explicó que su formación “se salió de las vías” y confirmó que tanto él como su colega de la otra unidad, Carlos Araujo (31), resultaron ilesos, según informó el portal Canal 26.
