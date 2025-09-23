Un operativo que comenzó como una persecución por un robo en Mataderos terminó en un violento choque entre dos patrulleros, uno de la Policía de la Provincia de Buenos Aires y otro de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires, en Villa Lugano. El impacto dejó un saldo de cuatro agentes heridos y los delincuentes detenidos.

El hecho ocurrió en la Avenida General Paz, a la altura del Puente La Noria, cuando dos hombres a bordo de una moto intentaban huir tras cometer un asalto. Fuentes policiales confirmaron que en primera instancia intervino un móvil de la fuerza porteña y, en plena huida, se sumó un patrullero bonaerense para interceptar a los sospechosos. Fue en esa maniobra donde se produjo la colisión.

Como consecuencia, dos efectivos bonaerenses y dos porteños sufrieron heridas, al igual que los dos sospechosos, que tras recibir atención médica fueron puestos bajo custodia. Pese a la espectacularidad del siniestro, todos se encuentran fuera de peligro.

De acuerdo a lo que informó el canal TN, la persecución tuvo momentos de extrema tensión. Los ladrones, que en un principio se dirigían hacia la Provincia, giraron en sentido contrario para regresar hacia la Ciudad, lo que obligó a la coordinación entre ambas fuerzas.

