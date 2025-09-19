Puede interesarte

El violento choque frontal ocurrió este viernes a la altura del kilómetro 376, cerca de Costa Esmeralda, en jurisdicción del Partido de La Costa.

Ads

El siniestro involucró un Fiat Cronos y una camioneta Ford F-100. En la camioneta viajaban un joven de 28 años de Santa Teresita, con fractura de clavícula, y un acompañante que resultó ileso. Ambos fueron trasladados al hospital de Mar de Ajó.

El médico Lucio Sanabria, de 57 años, de Pinamar, quedó atrapado en el Fiat y fue rescatado por Bomberos Voluntarios, trasladado al hospital y falleció a raíz de las múltiples lesiones.

Ads

Trabajaron en el operativo Bomberos de La Costa, Policía Vial y personal de emergencias médicas.

La calzada estaba mojada y no se descarta que una maniobra de sobrepaso haya provocado el choque. Interviene la UFID N°11 de Mar del Tuyú, a cargo del fiscal Pablo Gamaleri.

Ads