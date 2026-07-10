Este viernes (10 de julio) por la tarde, se produjo un brutal choque a la altura del km. 120 de la ruta nacional 7, en jurisdicción de San Andrés de Giles, que involucró a tres vehículos.

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Por el fuerte impacto murieron tres personas, todas oriundas del partido de La Matanza. Además, resultaron heridas varias personas que fueron trasladados a San Andrés de Giles y a Carmen de Areco con heridas de distinta gravedad.

Según las primeras versiones, uno de los autos es impactado desde atrás, sale disparado hacia el carril contrario donde choca con un tercer vehículo.

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En el hecho, intervinieron Bomberos Voluntarios de San Andrés de Giles, Carmen de Areco, personal de salud y policial y el tránsito era asistido.

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