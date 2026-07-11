La investigación por el trágico choque múltiple ocurrido este viernes sobre la Ruta Nacional 7, entre San Andrés de Giles y Carmen de Areco, sumó en las últimas horas una primera hipótesis sobre el origen del siniestro que dejó tres personas fallecidas, entre ellas un niño de 12 años, y varios heridos.

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De acuerdo a la información del medio regional Democracia, la conductora del Renault Sandero que circulaba detrás del Chevrolet Corsa habría manifestado que se quedó dormida al volante, lo que ahora es materia de investigación por parte de la Justicia.

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Según las primeras pericias, el Sandero impactó desde atrás al Corsa, que perdió el control, cruzó el cantero central e invadió el carril contrario. Allí fue embestido de frente por una Fiat Strada que circulaba en sentido opuesto.

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Como consecuencia del violento impacto murieron los tres ocupantes del Corsa: un hombre de 43 años, un joven de 19 y un niño de 12, todos oriundos de Rafael Castillo, partido de La Matanza. Una cuarta ocupante del vehículo sobrevivió, aunque fue trasladada en grave estado al Hospital Municipal de San Andrés de Giles.

También sufrió heridas de gravedad el conductor de la Fiat Strada, quien fue derivado al mismo centro de salud con un fuerte traumatismo de cráneo. En tanto, las dos personas que viajaban en el Sandero fueron trasladadas al Hospital Municipal de Carmen de Areco con politraumatismos.

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En el lugar trabajaron Bomberos Voluntarios de San Andrés de Giles y Carmen de Areco, personal de emergencias, efectivos de la Policía Bonaerense, Policía Vial y Policía Científica, que realizaron las pericias para determinar con precisión la mecánica del siniestro.

La causa continúa en etapa investigativa y las autoridades deberán establecer si el presunto adormecimiento de la conductora fue efectivamente el desencadenante de la tragedia o si existieron otros factores que contribuyeron al choque.