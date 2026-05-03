El fatal accidente se produjo en ruta provincial 76, a la altura del Abra de la Ventana, este domingo alrededor de las 7:30 de la mañana.

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En el lugar colisionaron dos autos, un Ford Focus y un Citroën C3. Uno de ellos quedó en la banquina y el otro sobre la carretera. El C3 se llevó la peor parte con su conductor, oriundo de CABA, con heridas, mientras que los otros cuatro ocupantes son los fallecidos.

En el Focus viajaban dos personas que fueron trasladadas al Hospital Municipal. A raíz del accidente bomberos, policía comunal, ambulancias, defensa civil y tránsito se hicieron presentes en el lugar. Las causas del siniestro son materia de investigación, según informó Noticias Tornquist.

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Este paso que atraviesa el sistema serrano de Ventania, es un trayecto en altura, que conecta localidades como Villa Ventana, Villa Serrana La Gruta y Tornquist.

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