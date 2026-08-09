Tornquist
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Cómo fue el choque en el que murieron cuatro médicos en Tornquist: una víctima llegó a enviar un mensaje antes de morir
Tras más de cuatro años, absolvieron a los exconcejales de Tornquist acusados por tenencia y tráfico de marihuana
Elecciones bonaerenses: La confirmaron para la lista de LLA en Tornquist pero ella dice que la usaron
Kicillof en Tornquist: "La gran mayoría de intendentes quieren que se hagan elecciones en dos días distintos"
Kicillof: "Estamos ante una temporada difícil, el plan de Milei se aplicó muchas veces con el mismo resultado"
Video: tiros, choques y detenidos en plena ruta durante una cinematográfica persecución desde Pigüé a Bahía Blanca
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