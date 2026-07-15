El chofer de una camioneta y su acompañante murieron tras un choque frontal contra un camión ocurrido este mediodía, alrededor de 12,40, en la Ruta Nacional 33, a la altura del kilómetro 14.

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Las víctimas, oriundas de Salliqueló, fueron identificadas como Alberto Antonio Fernandes Da Fonseca (66 años), conductor de la pick up VW Amarok, y Jorge García (67).

El tercer involucrado, Cristian Raúl Casanova (46), chofer del camión, marca Iveco y perteneciente a la empresa YPF, sufrió heridas que en principio, no serían de consideración.

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García falleció en el lugar del accidente y Da Fonseca en el hospital, adonde había sido trasladado muy grave, informó La Brújula 24.

El camión circulaba en sentido Tornquis - Bahía Blanca y según el testimonio de su chofer, en una curva la camioneta habría intentado sobrepasar a otro vehículo e invadido el carril contrario, aunque la mecánica del siniestro deberá ser determinada mediante las pericias correspondientes.

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La causa fue caratulada como doble homicidio culposo. El tránsito permaneció cortado en ambos sentidos mientras trabajan personal sanitario, policial y de bomberos. La investigación quedó a cargo de la UFIJ Nº1 del Departamento Judicial Bahía Blanca.