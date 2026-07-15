Choque frontal en ruta 33: Identificaron a las dos víctimas fatales de Salliqueló
Ocurrió entre un camión de la empresa YPF y una camioneta. El acompañante de una camioneta falleció en el lugar y el conductor murió poco después en el Hospital.
El chofer de una camioneta y su acompañante murieron tras un choque frontal contra un camión ocurrido este mediodía, alrededor de 12,40, en la Ruta Nacional 33, a la altura del kilómetro 14.
Las víctimas, oriundas de Salliqueló, fueron identificadas como Alberto Antonio Fernandes Da Fonseca (66 años), conductor de la pick up VW Amarok, y Jorge García (67).
El tercer involucrado, Cristian Raúl Casanova (46), chofer del camión, marca Iveco y perteneciente a la empresa YPF, sufrió heridas que en principio, no serían de consideración.
García falleció en el lugar del accidente y Da Fonseca en el hospital, adonde había sido trasladado muy grave, informó La Brújula 24.
El camión circulaba en sentido Tornquis - Bahía Blanca y según el testimonio de su chofer, en una curva la camioneta habría intentado sobrepasar a otro vehículo e invadido el carril contrario, aunque la mecánica del siniestro deberá ser determinada mediante las pericias correspondientes.
La causa fue caratulada como doble homicidio culposo. El tránsito permaneció cortado en ambos sentidos mientras trabajan personal sanitario, policial y de bomberos. La investigación quedó a cargo de la UFIJ Nº1 del Departamento Judicial Bahía Blanca.
Para comentar, debés estar registradoPor favor, iniciá sesión