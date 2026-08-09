Salliqueló
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Salliqueló: Lácteos “La Familia” retomó su actividad tras el incendio que arrasó su planta en diciembre
“Nos preocupa la eliminación de la Zona Fría”: Balbín apuntó contra el Gobierno por los atrasos en los subsidios
Kicillof inauguró en Quenumá una obra esperada durante más de 40 años y destacó el trabajo con el intendente Succurro
La UCR de Salliqueló continúa reclamando por el mal funcionamiento de IOMA: "UxP no quiere confrontar con su gobernador"
En Salliqueló asumió el nuevo intendente peronista Ariel Succurro y prometió trabajar para reducir los accidentes viales
Un arquitecto de otro mondo: "Salamone no llega a la gente por estudiarlo, sino por el boca en boca"
La advertencia del Intendente electo de Salliqueló por Milei: "Recuerden que acá toda la salud y educación es pública"
Elecciones 2023 en Salliqueló: Sucurro de UxP se tomó revancha del 2019 y le ganó la comuna a Juntos por el Cambio
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