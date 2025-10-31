Un choque múltiple ocurrido alrededor de las 23.30 horas en la Ruta Provincial 65, en el kilómetro 299 entre Bolívar y Urdampilleta, dejó como saldo una persona fallecida.

Ads

El accidente involucró inicialmente a dos camiones, y un tercer vehículo terminó volcando y esparciendo su carga sobre la cinta asfáltica, según publicó FM 107.1 La Nueva radio de Carlos Casares .

El primer camión, un Volvo con dominio MNH665, fue colisionado por detrás por un Mercedes Benz dominio OCE324. En este último viajaba un acompañante de 58 años, quien quedó atrapado en el habitáculo y perdió la vida.

Ads

El tercer camión, un Fiat Iveco dominio TJA085, volcó sobre la ruta, dispersando su carga. Su conductor fue trasladado al Hospital Juana G. de Míguens de Urdampilleta por una ambulancia del SAME, a cargo de la doctora Cáceres.

En el lugar trabajó la Fiscalía de Bolívar, a cargo de la doctora Julia María Sebastián, junto con los equipos de emergencia y personal vial.

Ads