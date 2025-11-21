Un fuerte choque en la Ruta 2 provocó este viernes un colapso de tránsito en el inicio del fin de semana XXL, justo cuando miles de bonaerenses emprendían el viaje hacia la Costa Atlántica. El vuelco ocurrió a la altura de El Peligro, en el partido de La Plata, y generó una cola superior a los 18 kilómetros.

Ads

Según relataron testigos, una Renault Kangoo roja volcó durante la madrugada y quedó atravesada sobre la traza, lo que obligó a reducir la circulación a un solo carril. Equipos de AUBASA trabajaron desde temprano para despejar la zona y pidieron a los automovilistas evitar el uso de la banquina, una maniobra que agravó las demoras.

Atenti si estás saliendo para ir a la costa bonaerense: la ruta 2, completamente frenada por un choque pic.twitter.com/d5qXMipvLe — TN - Todo Noticias (@todonoticias) November 21, 2025

Desde la empresa vial informaron en X que “el tránsito es intenso y con demoras en la Ruta Provincial 36 hacia la Autovía 2, con marcha lenta desde Hudson y Berazategui. Sentido a CABA, sin complicaciones”.

Ads

El incidente de este viernes se suma a otro hecho ocurrido un día antes en la misma autovía: un joven de entre 20 y 30 años murió tras ser atropellado por un camión en el kilómetro 54,5. La causa es investigada como homicidio culposo por la UFI Nº12 de La Plata, a cargo del fiscal Fernando Padovan.

De acuerdo a fuentes policiales citadas por Noticias Argentinas, la víctima —que no llevaba documentación— fue embestida por un Mercedes Benz Axor 1933S conducido por un hombre de 66 años, oriundo de Mar del Plata. El médico de la ambulancia de AUBASA constató el fallecimiento en el lugar.

Ads

La justicia ordenó diversas pericias, entre ellas el test de alcoholemia al conductor y el relevamiento de cámaras de seguridad para reconstruir la dinámica del hecho.